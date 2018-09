Repudio a violência e solidarizo-me com meu opositor, diz Ciro sobre ataque

06/09/2018 | 17:01



O candidato do PDT à Presidência, Ciro Gomes, repudiou nesta quinta-feira, 6, o ataque sofrido pelo concorrente Jair Bolsonaro (PSL), em agenda em Juiz de Fora (MG). A agressão a faca foi confirmada por Flavio Bolsonaro, filho do candidato do PSL.

"Acabo de ser informado em Caruaru, Pernambuco, onde estou, que o Deputado Jair Bolsonaro sofreu um ferimento a faca. Repudio a violência como linguagem política, solidarizo-me com meu opositor e exijo que as autoridades identifiquem e punam o ou os responsáveis por esta barbárie", escreveu Ciro Gomes, no perfil oficial dele.