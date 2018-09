Corinthians aguarda Jair Ventura para definir programação para clássico

06/09/2018 | 16:47



Jair Ventura está no Rio de Janeiro, mas chega a São Paulo ainda nesta quinta-feira para assinar contrato com o Corinthians. Na manhã desta quinta-feira, ele foi confirmado como novo treinador do time, substituindo Osmar Loss, que voltará a ser auxiliar técnico.

A diretoria do Corinthians ainda não confirmou a programação do novo treinador. Ele deve ser apresentado oficialmente nesta sexta-feira e vai comandar sua primeira atividade na equipe no sábado, véspera do clássico diante do Palmeiras, pelo Campeonato Brasileiro, no Allianz Parque.

Loss foi "demitido" logo após a derrota para o Ceará, por 2 a 1, em Fortaleza, na noite de quarta-feira. Ao anunciar a saída de Loss, Duílio Monteiro Alves, diretor de futebol, informou que a intenção do clube era contratar outro treinador imediatamente, o que acabou ocorrendo. As conversas com o filho de Jairzinho, o Furacão da Copa de 1970, foram iniciadas ainda nesta quinta-feira e evoluíram rapidamente.

Jair Ventura estava desempregado após ser demitido do Santos em julho, o que facilitou o acordo. A passagem pelo Santos foi criticada por parte do torcida. Em sete meses, ele chegou à semifinal do Campeonato Paulista (perdeu nos pênaltis para o Palmeiras). E deixou o clube na 15ª posição no Campeonato Brasileiro.

Seu grande trabalho foi no Botafogo em 2016, quando assumiu o clube no lugar de Ricardo Gomes. O técnico de 39 anos conquistou vaga na Libertadores do ano seguinte com elenco limitado. No ano seguinte, ainda com poucos recursos, chegou às quartas de final da Libertadores e às semifinais da Copa do Brasil.