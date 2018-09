Burt Reynolds morre aos 82 anos

Vinícius Castelli



06/09/2018 | 16:38



Rosto conhecido do cinema norte-americano, o ator Burt Reynolds morreu na tarde ontem, nos Estados Unidos, aos 82 anos, vítima de ataque cardíaco. Ele enfrentava problemas de saúde desde o ano 2000. Ele estrelou filmes como Boogie Nights: Prazer Sem limites e Amargo Pesadelo. Em maio havia anunciado que participaria do próximo filme do cineasta Quentin Tarantino, Era Uma Vez em Hollywood.