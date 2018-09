Custo da construção tem alta de 0,35% em agosto

06/09/2018 | 15:23



O Custo Unitário Básico (CUB) da construção civil em São Paulo atingiu R$ 1.365,94 por metro quadrado em agosto, crescimento de 0,35% na comparação com julho. Já em um ano, a alta acumulada atingiu 3,55%, de acordo com dados apurados pelo Sindicato da Indústria da Construção Civil do Estado de São Paulo (Sinduscon-SP) em parceria com a Fundação Getúlio Vargas (FGV).

O CUB é o índice oficial que reflete a variação dos custos mensais das construtoras para a utilização nos reajustes dos contratos de obras. Dentro da composição do indicador, os custos médios com mão de obra representaram 60,94%, materiais, 35,86%, e despesas administrativas, 3,19%.

Já nas obras incluídas na desoneração da folha de pagamentos, o CUB teve alta de 0,35% em agosto na comparação com julho, totalizando R$ 1.266,50 por metro quadrado. Em 12 meses, o indicador registra alta de 3,69%.

Na mesma base de comparação, foi registrada participação de 57,88% nos custos de mão de obra, 38,68% de materiais e 3,44% em despesas administrativas.