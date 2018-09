Feriado será de tempo estável em toda a região

Do Diário OnLine



06/09/2018 | 15:02



O feriado da Independência será de tempo estável em todas as cidades da região, informou nesta quinta-feira (6) o CGE (Centro de Gerenciamento de Emergências) do Consórcio Intermunicipal do Grande ABC.

A madrugada continuará fria, com mínima de 9°C nos trechos de serra. Durante a tarde, porém, o sol irá brilhar com poucas nuvens e as temperaturas se elevarão. A máxima prevista é de 23°C.

Não há previsão de chuva, mas é preciso fica atento com a umidade relativa do ar, que pode ficar abaixo dos 30%.

Em Santo André, São Bernardo, São Caetano e Diadema, a mínima para amanhã será de 10ºC e a máxima de 23ºC. Mauá, por sua vez, registrará mínima de 9ºC e a máxima será de 23ºC. Já os termômetros de Ribeirão Pires e Rio Grande da Serra vão variar entre 9ºC e 22ºC.