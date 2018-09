Quase 900 mil veículos são esperados no SAI e Rodoanel no feriado da Independência

Do Diário OnLine



06/09/2018 | 14:42



Entre 230 mil e 370 mil veículos são esperados nas rodovias Anchieta e Imigrantes durante o feriado de 7 de setembro. A estimativa é da Ecovias, concessionária que administra o Sistema. A contagem começou às 0h desta quinta-feira e segue até as 23h59 do domingo. Nos trechos Sul e Leste do Rodoanel Mario Covas, a concessionária SPMAR espera a passagem de 515 mil veículos. São aguardados 387 mil no trecho Sul e 128 mil no trecho Leste.

No SAI (Sistema Anchieta-Imigrantes), o maior volume de veículos em direção ao Litoral é aguardado para esta tarde. E, para isso, já foi implantada a Operação Descida (7x3), que ficará vigor até as 18h da sexta-feira e voltará a ser implantada no sábado, entre 8h e 12h. Durante esta operação, os veículos que seguirem em direção à Baixada Santista poderão utilizar as pistas sul e norte da Via Anchieta e também a pista sul da Rodovia dos Imigrantes. Para subir a serra, os usuários deverão seguir apenas pela pista norte da Rodovia dos Imigrantes.

O movimento do retorno do feriado deve se intensificar na tarde de sábado, a partir das 17h, quando está prevista a implantação da Operação Subida (2x8). Ela permanecerá em vigor até às 23h59. Quem preferir subir a serra no domingo também encontrará o esquema em vigor, que será implantado das 0h às 2h e depois das 8h até às 2h de segunda-feira. Nesta operação, a subida será feita pelas duas pistas da Rodovia dos Imigrantes e pela pista norte da Via Anchieta. A descida será realizada somente pela pista sul da Anchieta.

A Ecovias destaca ainda que a inversão da mão de direção nas rodovias do Sistema Anchieta-Imigrantes durante as operações especiais ocorre apenas no trecho de Serra, entre o km 40 e o km 55 da Via Anchieta e do km 40 ao km 57 da Rodovia dos Imigrantes.

Rodoanel – O melhor horário para colocar o pé na estrada nos trechos Sul e Leste do Rodoanel é até as 15h de hoje ou depois das 21h. Já amanhã, a indicação é viajar antes das 7h, entre 11h e 15h e depois das 21h. No sábado, a SPMAR recomenda usar o rodoanel antes das 9h, entre 13h e 15 e depois das 21h. No domingo, o melhor horário é antes das 7h, entre 11h e 15h e depois das 21h.