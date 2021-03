Conheça 5 belos campos de golf em São Paulo

Redação

Seja para fazer negócios ou se divertir, os campos de golf em São Paulo atraem cada vez mais adeptos. Há boas opções na capital e também espalhadas pelo interior do Estado. A elegante prática esportiva requer paciência, mas com treniamento, todos costumam se divertir com as tacadas.

Campos de golf em São Paulo: onde ficam?

A prática tem origem na Escócia, nos campos de Kingdom of Fife, onde até hoje é possível jogar no primeiro campo de golf da história. Hoje em dia, o esporte é praticado por cerca de 90 milhões de pessoas em todo o mundo.

Confira cinco campos de golf em São Paulo para visitar, frequentar e até mesmo sentir um pouco do clima da Europa no Brasil:

1. Clube de Campo de São Paulo

Localizado às margens da represa Guarapiranga, em uma área de 1,2 milhão de metros quadrados, o Clube de Campo de São Paulo favorece a convivência de famílias e amigos em um só lugar. A área do campo de golf, que tem extensão de 6.089 jardas e conta com 18 buracos, é cercada por mata atlântica e exibe paisagens incríveis que envolvem a represa.

O clube sedia alguns torneios do calendário anual da Confederação Brasileira de Golfe e da Federação Paulista de Golfe, à qual o espaço é filiado. No entorno, vale um passeio pela represa artificial, onde é possível observar diferentes espécies de plantas e animais.

Um tour de barco pode completar a experiência. Para isso, basta contratar os serviços de empresas no entorno do local.

Divulgação Vista da represa do Clube de Campo de São Paulo, na capital

2. Terra de São José Golfe Clube

Este local tem uma estrutura que em nada deve aos melhores campos de golfe do mundo. Aqui, beleza natural, arquitetura e conforto se misturam. Localizado em Itu, o espaço fica dentro de um condomínio. Há diversos lagos no circuito que emprestam um grau de dificuldade desafiante aos jogadores.

Qualquer pessoa pode jogar, mediante o pagamento dos fees, sem necessidade de um sócio intermediar o acesso. Aproveite também para conhecer um pouco da história e cultura local da cidade de Itu. É possível fazer um bate-volta ou hospedar-se por mais dias para ver de perto as curiosidades que fizeram a fama local, todas elas relacionadas ao tamanho e às dimensões exageradas de muitas coisas que existem por lá.

Divulgação Toda a beleza do campo de golf, em Itu

3. Damha Golf Club

Em São Carlos, há um belíssimo campo de golf que também fica dentro de um condomínio aberto para não-sócios. Sofisticação e beleza no paisagismo são algumas das características do Damha Golf Club. A manutenção está sempre em dia no local, que tem uma bela área de treino e funcionários cordiais.

Divulgação Bom lugar para jogar golf em São Carlos

4. Fazenda da Grama

Este é mais um dos bons clubes de golf de São Paulo. A Fazenda da Grama está localizado a 75 quilômetros da capital, na região de Vinhedo e Itupeva. Conta com estrutura de alto padrão e também fica situada dentro de um condomínio. O local foi projetado pelo arquiteto Bryan Costelo e abriga um lindo campo com 18 buracos.

A Fazenda da Grama é um prato cheio para os golfistas que estão em busca de jogadas de alto grau de dificuldade. Sua Club House complementa a jornada do jogador, pois lá é possível desfrutar de momentos de puro lazer e descontração.

Além disso, quem visita Vinhedo pode se surpreender com sua graciosa configuração. A cidade no interior de São Paulo tem clima ameno, gastronomia convidativa e atrativos rurais.

Divulgação Vista do campo, que fica próximo a Vinhedo

5. Vista Verde Golf Club

O Vista Verde Golf Club fica em Araçariguama, a cerca de 55 quilômetros de São Paulo. O clube foi projetado pelo arquiteto Dan Blanckship, que também construiu outros dois campos renomados no nordeste brasileiro – o de Trancoso e o da Ilha de Comandatuba, ambos na Bahia. Ondulações acentuadas do desenho dão vida a um circuito peculiar, perfeito para os jogadores que almejam a superação.

Aproveite para explorar a pequena cidade em que o clube está inserido. Entre os destaques de Araçariguama estão o Jardim das Esculturas, com obras criadas pelo artista Lúcio Bittencourt, e o Cine Avião, na Praça Santos Dumont. Um avião fabricado na Inglaterra em 1958 fica exposto no local. Trata-se do VickersViscount, que chegou a transportar a rainha da Inglaterra.

Divulgação Desníveis aumentam a dificuldade do campo em Araçariguama

