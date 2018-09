É revelada causa da morte da vocalista do The Cranberries

06/09/2018 | 14:11



O começo de 2018 sofreu uma grande perda após o anúncio repentino da morte de Dolores O'Riordan, vocalista da banda norte-americana The Cranberries, no dia 15 de janeiro. A causa não havia sido divulgada até agora. Porém, após o depoimento do legista responsável pelos exames do corpo à Justiça do Reino Unido, o jornal inglês The Guardian revelou que a cantora morreu afogada na banheira do hotel em que estava hospedada após ser vítima de uma intoxicação alcoólica. Tal conclusão, só veio a público mais de seis meses após a morte.

De acordo com o legista, Dolores havia consumindo uma grande quantidade de álcool nas horas que antecederam a sua morte no hotel Hilton de Londres. Seus níveis alcoólicos eram de 330mg por 100ml de sangue, número quatro vezes maior do que o máximo autorizado para pessoas ao dirigir, por exemplo.

Na época, a cantora estava em Londres e foi encontrada já sem vida por uma funcionária do hotel. No quarto dela foram apreendidas uma caixa vazia de cigarros, várias garrafas de bebidas e caixas de medicamentos. Assim que foi revelada sua morte, os amigos e familiares de Dolores revelaram que ela lutava há anos contra uma depressão.

Em comunicado publicado nesta quinta-feira, dia 6, os companheiros de banda Noel Hogan, Mike Hogan e Fergal Lawler, agradeceram o carinho e o apoio durante os últimos meses e fizeram questão de lembrar a importância da cantora para a música e seus fãs.

Em 15 de janeiro de 2018 nós perdemos nossa queria amiga e colega de banda Dolores O'Riordan. Hoje continuamos a lidar com o que aconteceu. Dolores irá viver eternamente em sua música. Ver o impacto positivo que ela teve na vida das pessoas tem sido um grande conforto para nós. Nós queríamos agradecer a todos os nossos fãs pelas mensagens e contínuo apoio durante esses tempos difíceis.

Dolores e os outros integrantes do The Cranberries ganharam fama nos anos 90. Ela deixou três filhos - Taylor, de 20 anos de idade, Molly, de 16, e Dakota, de 12 anos de idade - frutos de seu relacionamento com o ex-marido, Don Burton.