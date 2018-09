Chrissy Teigen abre o coração sobre depressão pós-parto: - Estava cheia de bebida

06/09/2018 | 14:11



A depressão pós-parto atinge milhões de mulheres em todo mundo e ela não escolhe status social, por isso, algumas famosas também já passaram por essa situação.

Depois de ter revelado que temia ter nova depressão pós-parto com a segunda gravidez, agora a mulher de John Legend, a apresentadora e ex-modelo Chrissy Teigen, abriu o coração sobre as gestações e seu casamento com o cantor para a revista Women's Health, lembrando a época em que teve depressão pós-parto.

- Depois da Luna eu bebia demais. Não estava comendo muito porque estava cheia de bebida, confessou ela. Chrissy deu à luz Luna em 2016 e Miles, seu segundo filho, nasceu em maio de 2018.

Por isso, ela contou ter aprendido muito com as experiências e como isso afetou seu trabalho, sendo que ela tem três livros sobre culinário publicados.

- Com dois filhos vocês não pode comer como estava acostumada. Eu mudei e meus livros tiveram que mudar. O primeiro era para pessoas cozinharem em 15 minutos com 5 ingredientes. Hoje me identifico mais com as pessoas que não tem tempo para essas coisas.

E não foi só isso. Chrissy contou, também, que teve problemas para ter intimidade com o marido, falando sobre a idade:

- Não importa se você é um cantor sexy e uma ex-modelo de biquíni, você apenas se sente cansado. Nós ainda temos muita paixão, mas não vamos sair fazendo coisas em camarins por aí.