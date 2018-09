Paris Jackson briga com paparazzi que a comparou com Michael Jackson

06/09/2018 | 13:34



Na última quarta-feira, 5, Paris Jackson contou em seu Twitter que gritou com um paparazzi após ele a comparar com seu pai, Michael Jackson, por não conseguir fotografar seu rosto.

"Eu acabei de gritar de uma maneira muito irritada do lado de fora do desfile do Tom Ford porque um paparazzi não conseguiu fotografar meu rosto. Para aqueles que não sabem, paparazzis não são pagos a não ser que tenha meu rosto na fotografia. 'Michael nunca teria feito isso!', ele falou... Ninguém lembra das centenas de disfarces que ele fazia o tempo todo? Que m***a", desabafou a atriz.

Nas respostas, muitos seguidores deram apoio e elogiaram a atitude da cantora, lembrando que Michael usava até máscaras para se esconder dos fotógrafos.