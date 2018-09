Novo clipe do BTS com participação de Nicki Minaj é liberado

06/09/2018 | 13:11



Parece que o YouTube vai surtar mais uma vez! O BTS, que se mantém no topo das paradas norte-americanas, acaba de liberar no canal oficial do grupo o novo vídeo de IDOL com a participação de ninguém mais, ninguém menos, que Nicki Minaj!

No vídeo, os meninos sul-coreanos dançam e cantam da mesma maneira que o clipe anterior - sem a presença da rapper - lançado no dia 24 de agosto. Entretanto, várias alterações são feitas, inclusive no momento em que Nicki aparece e também no final, no qual são mostrados diversos vídeos de fãs do mundo todo fazendo o #IDOLCHALLENGE, desafio proposto pelos próprios meninos no Twitter!

A música, que faz parte do álbum mais recente do BTS, Love Yourself: Answer, quebrou o recorde de vídeo mais visto assim que foi liberada! Será que agora, com a participação de Nicki, um novo recorde será quebrado? Vamos torcer!