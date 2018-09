Khloé Kardashian desmente rumores de casamento e dispara: Não estou agindo como se Tristan não tivesse me traído

06/09/2018 | 13:11



Recentemente, a Us Weekly reportou que Khloé Kardashian e Tristan Thompson estariam falando em casamento, após passarem o verão juntos em Los Angeles. Porém, apesar do casal continuar juntos mesmo após o escândalo de traição do jogador de basquete, parece que as coisas não estão caminhando para um casório. E quem garantiu isso foi a própria Khloé no Instagram.

A socialite ficou furiosa com os rumores e comentou no perfil de Perez Hilton, em uma publicação em que o jornalista de celebridades internacionais falava sobre o boato:

Quem faz essa porcaria que vocês postam? É assim que as notícias são feitas? Você precisa dessa história ridícula? Que desperdício. Se você deve escrever essa porcaria, por favor, pare de me marcar, pelo menos.

E ela não parou por aí, já que respondeu uma internauta que a acusava de agir como se Tristan nunca a tivesse traído, e ao mesmo tempo, confirmou que a traição realmente aconteceu:

Eu não estou agindo como se Tristan não tivesse me traído. Eu estou dizendo que a história sobre casamento e alguém insinuando que eles sabem o que falamos em particular é porcaria. Não me incomodo com comentários. Não estou chateada por nada. Apenas apontando quando os sites criam histórias para todos acreditarem quando é simplesmente falso.