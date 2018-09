Netflix divulga primeiro trailer da quarta temporada de 'Narcos'

06/09/2018 | 12:51



Nesta quinta-feira, 6, a Netflix divulgou o primeiro trailer da quarta temporada de "Narcos", que pela primeira vez sai da Colômbia e vai focar o Cartel de Guadalajara, do México. "País novo. Cartel novo. Império novo", diz o trailer, que ainda anuncia que a nova temporada vai se chamar "Narcos: México" e confirma a estreia para 16 de novembro deste ano.

"A série mostra a ascensão do Cartel de Guadalajara nos anos 1980, quando Félix Gallardo (Diego Luna) assume o comando e une os traficantes para construir um império. Quando o agente do DEA - departamento de combate às drogas norte-americano - Kiki Camarena (Michael Peña) se muda da Califórnia com sua esposa e filho para assumir um novo cargo em Guadalajara, descobre rapidamente que sua tarefa será mais difícil do que poderia imaginar", diz a premissa da série divulgada pela Netflix.

O elenco está completamente renovado, e alguns dos nomes são o mexicano Diego Luna, que vai interpretar Miguel Angel Félix Gallardo, o líder do cartel de Guadalajara, e o americano Michael Peña, que será o agente Enrique "Kiki" Camareña. Outro confirmado no elenco é José María Yazpik, que vai viver Amado Carillo, o 'señor de los cielos'. O ator foi o único que já participou da série, na terceira temporada.