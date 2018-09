Filha de Kurt Cobain estaria furiosa com a mãe, Courtney Love, após exibição de diários do pai em museu

06/09/2018 | 12:11



Para quem pensou que as brigas e desentendimentos entre Frances Bean Cobain e sua mãe, Courtney Love, tinham acabado, um novo capítulo da polêmica entre mãe e filha pode ter colocado fim na paz da família.

Segundo o Radar Online, a herdeira de Kurt Cobain teria ficado furiosa com a mãe e está evitando conversar com ela, desde que descobriu que a cantora cedeu os diários íntimos do líder do Nirvana para o Museum of Style Icons, na Irlanda. Para piorar, Frances só descobriu que o material estava no local quando visitou a exposição de objetos raros de seu pai, de acordo com uma fonte:

- Ela disse a Courtney que ela estava apenas usando Kurt para publicidade novamente e praticamente parou de falar com ela.

O site ainda destacou que as duas não postam fotos juntas nas redes sociais há meses, e que Frances desabafou sobre a exposição dos diários:

- Eu não li seus diários - parece íntimo demais. Eu realmente fico triste de que minha mãe tenha colocado isso lá fora. Eu não posso imaginar estar morta e ter pessoas conhecendo meus pensamentos íntimos. É uma coisa diferente conhecê-lo através de sua arte, que foi uma extensão pública deliberada de si mesmo.