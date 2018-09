Mel B teria tentado se suicidar duas vezes

06/09/2018 | 12:11



Em meio a revelações polêmicas sobre a vida da ex-Spice Girl Mel B, o Radar Online descobriu uma parte do passado da cantora ainda mais tenso e surpreendente De acordo com o veículo, ela teria tentado se suicidar por duas vezes. Aos 43 anos de idade, ela está escrevendo uma autobiografia, chamada Brutally Honest, em que narra os episódios.

A primeira tentativa teria acontecido quando Mel B tinha apenas 14 anos de idade. Na ocasião, ela tentou tirar a própria vida tomando vários analgésicos. A segunda vez aconteceu em 2014, quando ela estava com 39 anos de idade e já tinha passado pelo auge de sua carreira. Mel B teria tomado mais de 200 pílulas e sofrido uma overdose, que a levou ser hospitalizada.

A jurada do X-Factor credita a segunda tentativa de suicídio ao fato de estar infeliz no casamento com o empresário Stephen Belafonte, de quem já se separou e enfrentou um polêmico divórcio, além de uma briga pela custódia da filha, Madison, de sete anos de idade.

Recentemente ela revelou que vai se internar em uma clínica de reabilitação após ter sido diagnosticada com estresse pós-traumático, onde irá tratar do alcoolismo e seu vício em sexo.