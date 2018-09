Reflexão e reversão

Do Diário do Grande ABC



06/09/2018



A Fifa anunciou os três finalistas para o prêmio de melhor do ano. Cristiano Ronaldo, o grande favorito, vai disputar os votos dos treinadores e jornalistas com Modric e Salah. A imprensa internacional repercutiu a lista e abordou a surpresa com a exclusão de Messi. O argentino ganhou cinco títulos nos últimos 10 anos. Ninguém lamentou a ausência de Neymar. Quando ele foi negociado com o Barcelona em 2011, todos diziam que em breve ganharia o trono de melhor jogador do mundo.



É óbvio que além da performance na última temporada europeia, contou muito o que os jogadores mostraram na Copa do Rússia. Convenhamos, o saldo de Neymar não foi dos melhores. Muito pelo contrário! Infelizmente, para o Brasil e para o próprio jogador, seu legado na última Copa foi de chorão, catimbeiro, dissimulado e outros adjetivos pejorativos.



O pai de Neymar, seu maior conselheiro, poderia usar seu oportunismo comercial com ações que favoreçam uma nova imagem de Neymar. Deveria aconselhá-lo a jogar naturalmente seu excepcional futebol, participar de ações sociais que o remeteria à cidadania e evitar exposições exibicionistas que provoquem polêmicas.Muitos fatos anteriores comprovaram que das cinzas pode-se construir grandes fatos.



Seleção



Há dias critiquei a convocação de Tite. O prejuízo de alguns times locais que disputam partidas importantes e decisivas é evidente. Não custava nada chamar apenas os brasileiros que estão no exterior. Como se sabe, na Europa, muito mais organizada, os campeonatos nacionais estão parados. As datas-Fifa são respeitadas e ninguém é prejudicado.



No entanto, tenho uma tese que sempre que possível, os jogos da seleção brasileira, em quaisquer circunstâncias, devem mesmo ser realizados. Especialmente nessa época de reformulação do elenco.



Compreendo que El Salvador e Estados Unidos são duas seleções fracas. Mas reunir o grupo, conviver, fazer o jogador entender os planos do treinador e outras coisas positivas são importantes a qualquer momento.