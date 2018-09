Investimentos no País recuaram 1% em julho ante junho, diz Ipea

06/09/2018 | 11:51



Os investimentos na economia encolheram na passagem de junho para julho, segundo o Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada (Ipea). O Indicador Ipea de Formação Bruta de Capital Fixo (FBCF, medida dos investimentos no PIB) caiu 1% no período. Na comparação com julho do ano passado, porém, houve um avanço de 4,0%.

O consumo aparente de máquinas e equipamentos (Came), que corresponde à produção doméstica subtraídas as exportações e acrescidas as importações, diminuiu 7,6% em julho ante junho. Houve recuo de 2% na produção de bens de capital líquida de exportações e queda de 12,1% na importação de bens de capital.

Já o componente de construção civil avançou 1,7% no mês, a segunda alta seguida. Em relação a julho de 2017, o desempenho da construção civil foi 2,3% superior em julho deste ano. O consumo aparente de máquinas e equipamentos avançou 9,9%.