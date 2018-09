Obituário - 6 de setembro de 2018

Ademir Medici

Do Diário do Grande ABC



06/09/2018 | 11:33



Santo André



José Vieira de Camargo, 86. Natural de Votorantim (SP). Residia no bairro Bangu, em Santo André. Dia 4. Cemitério Cristo Redentor, Vila Pires.



Pedro Bezerra da Silva, 84. Natural de Canhotinho(PE). Residia no Jardim das Maravilhas, em Santo André. Dia 5. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.



Irineu Paschoalini, 83. Natural de Piracicaba (SP). Residia no Parque das Nações, em Santo André. Dia 4. Cemitério Sagrado Coração de Jesus, Camilópolis.



Carlos Garcia, 74. Natural de São Paulo (SP). Residia no Jardim Patente, em São Paulo (SP). Dia 4, em Santo André. Crematório Vila Alpina.



Maria Madalena Baraldi, 71. Natural de Novo Horizonte (SP). Residia no Parque Industriário, em Santo André. Pensionista. Dia 4, em Santo André. Cemitério de Vila Euclides, em São Bernardo.



Antonio Carlos Missura, 70. Natural de São Paulo (SP). Residia no bairro Campestre, em Santo André. Dia 4. Memorial Jardim Santo André.



Zezito Furtunato da Silva, 63. Natural de Poço das Trincheiras (AL). Residia na Cidade São Jorge, em Santo André. Dia 4. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.



João Luiz Cardoso de Almeida, 60. Natural de Amarante (PI). Residia no Sítio dos Vianas, em Santo André. Dia 4. Cemitério Municipal de Amarante (PI).



Leandro Damião Parre, 40. Natural de Santo André. Residia no Parque Oratório, em Santo André. Serralheiro. Dia 4. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.



Ângelo Ricardo Duarte Pereira, 37. Natural de São Paulo (SP). Residia no Jardim Irene, em Santo André. Motorista. Dia 4. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.



São Caetano



Antonina Cataldo Vutano, 86. Natural da Itália. Residia no bairro Oswaldo Cruz, em São Caetano. Dia 5. Cemitério das Lágrimas.



Edmundo Pontes de Oliveira, 85. Natural de Boquim (SE). Residia no bairro Cerâmica, em São Caetano. Dia 5. Cemitério da Saudade bairro Cerâmica.



Neuza Aparecida dos Santos Alves, 74. Natural de Penápolis (SP). Residia no bairro Olímpico, em São Caetano. Dia 5. Cemitério da Saudade, bairro Cerâmica.



Gilberto Silvestre, 67. Natural de São Caetano. Residia no bairro Barcelona, em São Caetano. Dia 5. Cemitério da Saudade, bairro Cerâmica.



Lourdes Veríssimo da Silva, 55. Natural de São Paulo (SP). Residia no bairro Barcelona, em São Caetano. Dia 4, em Santo André. Cemitério São Pedro, Vila Alpina.



Diadema



Aparecida das Dores Gabriel Santos, 90. Natural de Pouso Alegre (MG). Residia no Jardim Campanário, em Diadema. Dia 4. Cemitério Municipal.



Nivaldo Silva, 87. Natural de Jaboticabal (SP). Residia no Jardim Campanário, em Diadema. Dia 3. Cemitério Municipal.



Durvalina Vieira Cano, 82. Natural de Jacupiranga (SP). Residia no bairro Eldorado, em Diadema. Dia 4. Cemitério Municipal.



José Maciel, 82. Residia no bairro Conceição, em Diadema. Dia 3. Cemitério Municipal.



Mercedes da Silva Pedro, 81. Natural de Pontal (SP). Residia no Jardim Campanário, em Diadema. Dia 4. Vale da Paz.



Ermelinda Ramos Ribeiro, 79. Natural de Portugal. Residia no Jardim das Nações, em Diadema. Dia 3. Crematório Vila Alpina.



Joaquim Batista dos Santos, 79. Natural de Itambacuri (MG). Residia no Jardim Casa Grande, em Diadema. Dia 5. Vale da Paz.



Severino Pedro da Silva, 69. Natural de Guarabira (PB). Residia no Jardim Casa Grande, em Diadema. Dia 4. Cemitério Municipal.



Maria José Rosa dos Santos, 68. Natural de Santana do Ipanema (AL). Residia na Vila Tibiriçá. Dia 3, em Diadema. Cemitério das Lágrimas, em São Caetano.



Terezinha Cardoso da Silva, 65. Natural de Aporá (BA). Residia no bairro Conceição, em Diadema. Dia 4. Vale da Paz.



Justiniano Elesbão de Sousa, 61. Dia 5. Cemitério Municipal de Patos (PI).



José Marcos da Silva, 50. Natural de Pindoba (AL). Residia no bairro Conceição, em Diadema. Dia 3. Cemitério Municipal.



Ednaldo Expedito do Nascimento, 33. Natural de Petrolina (PE). Residia no Jardim Casa Grande, em Diadema. Dia 4. Cemitério Municipal de Petrolina (PE).



Elaine Cristina Lima Gomes dos Santos, 30. Natural de São Bernardo. Residia no bairro Piraporinha, em Diadema. Dia 4. Cemitério Municipal.



Mauá



Maria Aparecida da Silva Souza, 64. Natural de Mauá. Residia na Vila Bocaina, em Mauá. Dia 4, em Santo André. Cemitério da Saudade, Vila Vitória.



Maria de Fátima Flores, 61. Natural de São Paulo (SP). Residia no Jardim Sonia Maria, em Mauá. Dia 4, em Santo André. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.



Josefa Mamedio dos Santos Pitondo, 60. Natural de São Caetano. Residia no Jardim Estrela, em Mauá. Dia 4, em Santo André. Cemitério Santa Lídia.



Jurandir Alves da Silva, 35. Natural de Solidão (PE). Residia no Jardim Zaíra, em Mauá. Dia 4, em Santo André. Cemitério Santa Lídia.