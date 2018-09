Jogo no Brasil existe, mas não arrecada

Do Diário do Grande ABC



06/09/2018 | 11:30



A classe política brasileira é informal, atrasada e conservadora. É com essa constatação que retorno ao País depois de participar da 21ª Mesa-Redonda de Reguladores de Cassinos na América Latina e no Caribe, encontro promovido pelo Ministério do Comércio Exterior e Turismo do Peru, na sua capital, Lima.

Lá, representantes dos diversos países me perguntaram por que o Brasil ainda não regulamentou a atividade? Não consegui responder. É misto de vergonha e indignação porque estamos perdendo essa oportunidade. Enquanto o mundo já está discutindo a questão de bitcoins (moeda digital), blockchain (protocolo da confiança), jogos virtuais; aqui a gente não sabe se vota minimamente a legalização do jogo.

Os nossos vizinhos da América do Sul se atentaram para esse potencial e fizeram o dever de casa. O Peru já é considerado modelo na luta contra a informalidade em jogos de cassino e máquinas caça-níqueis. O Chile, Estado considerado tão conservador quanto o brasileiro, já legalizou seus jogos e está aprimorando os modelos de regulação. Isso sem citar os tradicionais destinos turísticos de jogos no Uruguai e na Argentina, que recebem todos os anos milhares de brasileiros.

Um dos maiores potenciais desse mercado vem das apostas esportivas. Recente pesquisa nos Estados Unidos, realizada pela Nielsen Sports, mostra a modalidade como a que mais cresce no mundo. O Estado norte-americano de Nova Jersey é atualmente referência. De acordo com dados oficiais, apenas no mês de julho de 2018 a modalidade gerou US$ 3,8 milhões de receita bruta para a economia de Nova Jersey. Exatamente o que o mercado do Brasil precisa.

Portugal é outro bom exemplo. Em abril de 2015 aprovaram o regime jurídico dos jogos e apostas on-line, colocado em operação logo depois, e permitindo a realização de jogos de pôquer, cassino, apostas esportivas e de corridas de cavalos pela internet. A expectativa inicial era arrecadar 25 milhões de euros por ano com a modalidade, meta que foi ultrapassada cinco vezes. Em apenas um ano, as receitas geradas pelos jogos on-line chegaram a 122,6 milhões de euros. Recursos que lá são aplicados em Segurança social, conforme regulamentação da Santa Casa de Misericórdia portuguesa.

Enquanto isso, o Brasil amarga o quarto ano de crise sem precedentes e desperdiçando a chance de gerar emprego e trazer renda para o País. E não vejo nenhum candidato a presidente abordar esse tema. Pode apostar, senhor presidente, o jogo existe no Brasil. Só arrecadamos muito pouco com a atividade.

Vamos virar o jogo!

Sérgio Ricardo de Almeida é presidente da Loteria do Estado do Rio de Janeiro.





Palavra do leitor