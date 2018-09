Do Diário do Grande ABC



06/09/2018 | 11:30



Quatro anos depois de enfrentar a pior crise hídrica dos últimos 80 anos, o Estado de São Paulo volta a temer risco de desabastecimento. Reportagem publicada nesta edição do Diário mostra que metade dos seis reservatórios que abastecem a Região Metropolitana estão com níveis de armazenamento mais baixos do que em setembro de 2014. O Sistema Rio Grande, que fica no Grande ABC, apresenta o menor volume em 15 anos. A situação é assustadora e preocupa especialistas, mas o Palácio dos Bandeirantes, mais interessado com a reeleição do governador Márcio França (PSB), em outubro, finge normalidade.

Esconder a gravidade do momento com fins meramente eleitorais, dada a proximidade do primeiro turno, marcado para 7 de outubro, expõe a irresponsabilidade do governo estadual. Campanhas alertando a população para consumir água com parcimônia e a importância de se economizar já deveriam estar sendo veiculadas, mesmo com o risco de expor a incapacidade das autoridades paulistas em, nos últimos anos, criar ações que garantissem a segurança ao sistema hídrico.

Especialistas consultados pelo jornal, aliás, citam a falta de gestão hídrica do Estado, que mesmo depois da recente experiência traumática não conseguiu desenvolver mecanismos eficazes para garantir produção e distribuição sustentáveis da água. E isso tendo sob sua alçada uma das mais eficientes empresas do setor, a Sabesp (Companhia de Saneamento Ambiental do Estado de São Paulo), cujas ações são negociadas inclusive na Bolsa de Nova York, nos Estados Unidos.

Questionada sobre a situação dos reservatórios e a possibilidade de possível racionamento de água, a companhia respondeu que o abastecimento está normalizado – como se essa tivesse sido a pergunta. Tempo entre uma crise hídrica e outra houve; o que parece não ter havido é trabalho para afastar de vez o fantasma do desabastecimento da população paulista. Que os eleitores do Estado se lembrem dos responsáveis pelos transtornos na hora de digitar o voto nas urnas eletrônicas em outubro.