Sula Miranda rejeita fazer comentários sobre a família para evitar brigas

06/09/2018 | 10:39



Sula Miranda prefere ficar em silêncio, a partir de agora, quando é questionada sobre as escolhas feitas pelos integrantes da família. Isso porque houve constantes desentendimentos entre a cantora e o sobrinho Thammy Miranda, que passou por uma transição de gênero.

Sula participou do programa "Superpop", da Rede TV!, na noite desta quarta-feira, 5, apresentado por Luciana Gimenez. "Prometi pra mim mesma que não quero mais falar da minha família na imprensa por causa de interpretações posteriores. Já comentei que levamos muitos anos para deixar as intrigas da imprensa para ficar bem. Com o reality ("Os Gretchens"), isso veio a tona de novo e eu tomei a decisão que não quero mais comentar nada. Roupa suja se lava em casa", enfatizou a cantora.

Questionada se era contra ou a favor de Thammy realizar cirurgia para implante peniano, a cantora foi incisiva: "Eu quero manter a nossa privacidade, manter a integridade da nossa relação. A decisão é individual e não vou falar sobre isso". Na página oficial no Instagram, Thammy frequentemente compartilha com os seguidores as transformações pelas quais passa com a mudança de gênero.

Há dois meses, no programa "Raul Gil", no SBT, Thammy disse que a tia não o aceitava por causa da mudança de gênero. À apresentadora Luciana Gimenes, na Rede TV!, Sula Miranda disse que ela, o sobrinho e Gretchen são três personagens que dão repercussão na mídia. "A gente atingiu uma maturidade de vida, de idade, de profissão. A gente entendeu que a imprensa gosta e precisa disso (das brigas em família). Eu até agradeço, porque preciso ficar na mídia, mas vou preservar minha família".