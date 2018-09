Técnico do Inter evita empolgação após liderança: 'Aqui não tem soberba'

06/09/2018 | 09:49



Se depender de Odair Hellmann, a chegada à liderança do Brasileirão não vai afetar o trabalho do Internacional. O treinador garante que o alcance da primeira colocação da tabela não trará soberba ao grupo gaúcho, que derrotou o Flamengo por 2 a 1, na noite de quarta-feira e desbancou o São Paulo na ponta da classificação.

"Este é um grupo maduro, comprometido, experiente. A liderança é momentânea. Agora, daqui para a frente, é claro que vamos tentar entregar tudo que pudermos para nos manter na ponta, mas faltam muitos jogos. O campeonato é muito longo", avisou o treinador, no estádio beira-rio.

"O importante é que atingimos esta pontuação. Isso nos dá cada vez mais confiança. Mostra que estamos no caminho, mas não terminou. Cabe a nós, aqui internamente, não nos acomodarmos. Também não vamos achar que, se perder lá à frente, é porque teve soberba. Aqui não tem soberba, aqui tem muito trabalho, muita transpiração", declarou.

Odair atribui a boa fase do time ao trabalho de longo prazo, que teve início em novembro do ano passado, quando assumiu o Inter na reta final da Série B, após atuar como interino em outros jogos do mesmo campeonato. Efetivado, manteve o estilo de jogo neste ano, mesmo após a queda nas quartas de final do Campeonato Gaúcho, diante do rival Grêmio.

"No futebol, as coisas não se constroem da noite para o dia. Não é em alguns meses que as coisas viram um conto de fadas. Repito o que eu digo desde o início do ano: as etapas foram cumpridas. A direção respaldou o trabalho, os jogadores se comprometeram com a ideia de jogo e isso tudo precisa de tempo", afirmou.

"Aí conseguimos ter padrão, uma ideia de jogo. Hoje estamos em um momento mais consolidado de equipe, tudo isso foi desde o início pelo respaldo e confiança. A torcida nos apoiou e nos deu muita força. Então, os bons resultados dão mais confiança para chegar neste momento mais forte", declarou o treinador.

Com a vitória sobre o Flamengo e a derrota do São Paulo para o Atlético-MG, por 1 a 0, o time gaúcho chegou aos mesmos 46 pontos do time paulista. Mas assumiu a ponta por ter apenas um gol a mais de saldo em comparação ao São Paulo.

Na liderança, o Inter terá pela frente na próxima rodada o clássico com o Grêmio, novamente no beira-rio. O jogo está marcado para as 16 horas de domingo, pela 24ª rodada do Brasileirão.