Após ser homenageada pelo marido em tatuagem, Preta Gil dispara: Não vou conseguir retribuir

06/09/2018 | 09:11



Rodrigo Godoy, marido de Preta Gil, surpreendeu os seguidores do Instagram na noite da última quarta-feira, dia 5, ao mostrar o resultado da tatuagem que fez no braço estampando o rosto da cantora, como se ela fosse uma índia.

Tinta neles! Índia com o rosto da Preta Gil, mm olho homenageando minha família porque todo mundo tem olhão. Em volta do olho, um relógio marcando a hora do meu nascimento e, pra fechar, uma rosa porrada. 17 horas de agulhada, duas noites sem dormir, porém o resultado ficou incrível. Muito feliz com o trabalho!!, escreveu na legenda da publicação.

Após a divulgação do resultado da tatuagem, Preta Gil compartilhou a mesma foto em seu perfil na rede social e afirmou ter adorado a homenagem, no entanto, admitiu que não terá a mesma coragem e não conseguirá retribuir a prova de amor do amado:

Como ficou linda Mozi! Fiquei emocionada e preocupada porque não vou conseguir retribuir na mesma moeda, mas prometo te amar e cuidar até essa tatuagem ficar toda enrugadinha!! Que homem! Ps: já disse pra ele que faço uma foto 3x4, deve doer muito uma tattoo desse tamanho, escreveu ela.

No Instagram do maridão, Preta reafirmou:

Só avisando que eu não tenho coragem de retribuir na mesma moeda, já chorei de dor com umas letrinhas no pé. Te amo infinito e além.

Os internautas, claro, não deixaram de opinar sobre a tatuagem. Na caixa de comentários, é possível encontrar algumas mensagens elogiando o desenho. No entanto, muitos não acharam que o rosto da índia lembra Preta Gil:

A tattoo é linda, mas nem de longe lembra a Preta. Não consegui enxergar isso, não!

Tatuagem linda, mas se era para parecer a Preta falhou.

Será que alguém vai se declarar assim para mim algum dia? To esperando!

Outros foram além e concordaram em dizer que o rosto se parecia com o da atriz Maisa:

Gente vocês também enxergam a Maisa? questionou uma seguidora, recebendo mais de 150 likes na publicação.

Essa tattoo me lembrou a Maisa.

Achei a índia parecida com a Maisa, mas o gesto é ímpar e lindo.

Mirou na Preta e acertou a Maisa!

Alguns fãs também afirmaram que a índia é apenas uma inspiração no rosto de Preta e que o desenho lembra muito os traços da cantora:

Eu acho que parece a Preta sim. Os olhos, a boca e o formato do nariz. O povo fala demais e outra, o que vale é a consideração e o significado que tem essa tattoo, que não é da conta de ninguém aqui.

Parece sim, povo chato!

Que amor, Preta! Vocês merecem todo o amor do mundo. Sejam muito felizes, vocês são amados.