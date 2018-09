Pequim promete retaliar, caso EUA adotem tarifas sobre produtos da China

06/09/2018 | 05:37



O governo da China reiterou hoje que pretende retaliar, caso os Estados Unidos concretizem sua ameaça de impor tarifas sobre US$ 200 bilhões em produtos chineses. No mês passado, Pequim divulgou uma lista de US$ 60 bilhões em produtos americanos que seriam atingidos, caso o governo do presidente Donald Trump imponha as tarifas.

O governo chinês irá monitorar de perto do impacto das medidas tanto em empresas locais como estrangeiras que operam no país e tomará medidas para ajudá-las, afirmou Gao Feng, porta-voz do Ministério do Comércio.

Ainda segundo o porta-voz, funcionários da China e dos EUA têm mantido contatos desde o diálogo bilateral sobre comércio ocorrido em agosto em Washington. Fonte: Dow Jones Newswires.