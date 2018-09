Djokovic supera australiano e se garante nas semifinais do US Open

06/09/2018 | 01:07



O sérvio Novak Djokovic está classificado às semifinais do US Open. Nesta quarta-feira, o número 6 do mundo não deu espaço para a zebra ao derrotar o australiano John Millman, o 55º colocado no ranking da ATP, por 3 sets a 0, com parciais de 6/3, 6/4 e 6/4, em 2 horas e 48 minutos.

Djokovic e Millman já haviam se enfrentado uma vez nesta temporada, com vitória do sérvio no Torneio de Queen's. E agora o sérvio repetiu o triunfo diante do australiano, que havia surpreendido nas oitavas de final ao eliminar o suíço Roger Federer.

No duelo desta quarta-feira, Djokovic começou com tudo, abrindo 3/0, com break point convertido no segundo game. A vantagem não significou um duelo fácil e nem rápido, pois os pontos eram longos e com inúmeras trocas de bola. Mas quase sempre colocando o primeiro saque em quadra, o sérvio tinha a sua tarefa facilitada, o que o levou a fechar a parcial em 6/3.

No segundo set, Djokovic não encontrava dificuldades para confirmar o seu saque. Já Millman oscilava bons games de serviço com outros de muita dificuldade, ainda que sem nunca deixar de lutar. Até por isso, o sérvio teve oito break points e só converteu um, no nono game, o que foi suficiente para fechar a parcial na sequência em 6/4.

Para facilitar a sua tarefa, Djokovic começou firme no terceiro set e obteve quebra de serviço no terceiro game, fazendo 3/1 na sequência. Só que Millman não deixou de lutar e conseguiu a virada no placar em 4/3, após devolver a quebra de serviço no sexto game, aproveitando os erros do sérvio.

Só que Djokovic recuperou a solidez do seu jogo e converteu novo break point no nono game. Na sequência, então, confirmou o seu saque e fechou a parcial em 6/4, assegurando a vitória por 3 a 0 e a passagem às semifinais do US Open, a 11ª da sua carreira, sendo que ele foi campeão em Nova York em 2011 e 2015.

Na próxima fase, Djokovic terá pela frente o japonês Kei Nishikori, o 19º colocado no ranking. O sérvio chega para o confronto, marcado para sexta-feira, em larga vantagem, de 14 a 2 no retrospecto. O outro duelo pelas semifinais já estava definido e será entra o espanhol Rafael Nadal e o argentino Juan Martin del Potro, também na sexta.