Azulão desperdiça chances, tropeça, mas continua líder

João Victor Romoli

Do Diário do Grande ABC



06/09/2018 | 00:08



O São Caetano não aproveitou as oportunidades criadas ontem e foi, de certa forma, surpreendido pelo Água Santa, no Anacleto Campanella. A equipe, que ficou sete jogos sem sofrer gols, parou no empate por 1 a 1, mas manteve a liderança do Grupo 3 da Copa Paulista pelo saldo de gols – 18 pontos, ao lado do Taubaté –, enquanto o Netuno permanece na última colocação, agora com dois.



O começo de partida, aliás, deixou bem claro o motivo das equipes estarem em situações opostas na tabela. Logo aos dois minutos, Paulo Vinícius avançou e se aproveitou da falta de atenção da zaga do Água Santa para abrir o placar. Depois, foram inúmeras as chances desperdiçadas pelo Azulão, principalmente em jogadas individuais de Gerley, que levaram perigo ao gol de Júlio Cesar. O goleiro, aliás, foi personagem fundamental no jogo, já que impediu o São Caetano de fazer o segundo tento. Ele defendeu o pênalti mal cobrado por Isaac Prado.

Na segunda etapa, porém, o jogo foi outro. O Netuno mostrou força ofensiva até então desconhecida nesta Copa Paulista. O time foi para cima do rival e conseguiu o gol, aos 18 minutos, em chute perfeito do estreante Fernando.



Após o lance, o nervosismo tomou conta do São Caetano, que não conseguiu ultrapassar a barreira montada pelo surpreendente Água Santa.

“Infelizmente, não deu certo o que planejamos. Tentei dar ritmo a alguns jogadores e algumas coisas não funcionaram. Assumo toda a culpa hoje (ontem)”, disse o técnico Pintado, do São Caetano.



Do outro lado, porém, sobrou satisfação. “As peças novas ajudaram muito. Acertamos a parte defensiva e surpreendemos em uma bola. Já tinha conversado antes da partida. Os jogadores se dedicaram, se esforçaram, gostei muito da entrega e quero isso para o restante da competição”, falou o treinador Antônio Carlos Papel, do Água Santa, em referência aos estreantes Fernando e Clebinho.