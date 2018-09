Dolly não paga rescisão e sindicato vai acionar Justiça

Yara Ferraz

Do Diário do Grande ABC



06/09/2018 | 07:01



O Sintetra (Sindicato dos Rodoviários do ABC) planeja acionar a Justiça do Trabalho contra a fabricante de refrigerantes Dolly. Isso porque a empresa ainda não pagou a rescisão dos cerca de 300 trabalhadores que foram demitidos do CD (Centro de Distribuição) da marca, em São Bernardo.

De acordo com o coordenador do Sintetra, Ademir José da Silva, não houve mais negociações com a empresa. “A nossa data base já passou e mesmo para estes trabalhadores, que na maioria foram recontratados por outras empresas do grupo, ainda não há definição de quando este pagamento vai ser feito. Eles não receberam a rescisão nem valores de horas extras, férias e 13º salário. Estamos aguardando demais providências para entrar na Justiça e pedir um posicionamento da empresa”, afirmou.

A fábrica, que enfrentou série de problemas fiscais que culminou com a prisão do proprietário Laerte Codonho, hoje em liberdade, chegou a ter seus bens bloqueados pela Justiça, liberados posteriormente para pagamentos trabalhistas, o que não ocorreu.

Ontem, trabalhadores chegaram a fazer manifestação em frente ao CD. Ex-funcionários da fábrica de Diadema e de Tatuí, no Interior, também estão sem receber. O Diário questionou a Dolly sobre a situação dos ex-colaboradores, mas não obteve retorno até o fechamento desta edição.