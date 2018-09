São Paulo perde para o Atlético-MG e deixa a liderança do Brasileirão

05/09/2018 | 23:51



O São Paulo perdeu para o Atlético-MG por 1 a 0, fora de casa, e deixou de liderar o Campeonato Brasileiro porque o Internacional ganhou do Flamengo e assumiu a ponta. O time gaúcho tem os mesmos 46 pontos da equipe paulista, mas leva vantagem no saldo de gols.

Sem poder contar com Everton, Diego Souza e Bruno Peres, o técnico Diego Aguirre apostou em colocar Reinaldo mais avançado pelo lado esquerdo, mas o time pouco conseguiu criar por esse setor. E ainda sofria com os ataques mineiros em cima de Edimar.

A primeira chance da partida veio com Anderson Martins, que aproveitou um escanteio cobrado por Nenê e cabeceou com perigo, por cima do gol. A resposta do Atlético-MG surgiu aos oito, quando Ricardo Oliveira cabeceou, Sidão espalmou, a bola bateu na trave, tocou no pé de Régis e entrou.

Com a vantagem no marcador, o time mineiro passou a apostar nos contra-ataques e deixou o São Paulo com a bola. Só que a equipe do Morumbi pouco criava. Aos 34, o Atlético-MG teve nova chance clara, quando a bola sobrou na grande área para Tomás Andrate, que chutou mal, para fora.

Na etapa final, o São Paulo voltou melhor com a entrada de Liziero. A partir daí, o time passou a pressionar e a atuar com perigo justamente pelo lado esquerdo. E nos primeiros minutos a pressão foi grande. Aos seis, os jogadores pediram pênalti quando Leonardo Silva tocou com a mão na bola dentro da área, mas o árbitro Anderson Daronco mandou seguir.

A insistência era grande e a equipe do Morumbi quase empatou quando Tréllez recebeu na área, chutou, mas Victor espalmou. Ao Atlético-MG, restava os contra-ataques, mas o poder de fogo do time não estava calibrado. Na defesa, Victor continuava salvando e parou um belo chute de Reinaldo.

O duelo seguiu nessa toada até o final. O São Paulo pressionou, buscou o empate de todas as formas, mas ficou exposto na defesa. Tréllez teve uma boa chance para igualar o marcador, mas mandou para fora. O juiz deu cinco minutos de acréscimo e mesmo com toda presença na área adversária, o time paulista acabou derrotado.

Batido, o São Paulo tentará se reabilitar no sábado, quando receberá o Bahia, no Morumbi, pela 24ª rodada do Brasileirão. Já o Atlético-MG, em sexto lugar, com 38 pontos, voltará a jogar na segunda-feira, novamente como mandante, contra o Atlético Paranaense.

FICHA TÉCNICA:

ATLÉTICO-MG 1 x 0 SÃO PAULO

ATLÉTICO-MG - Victor; Emerson, Leonardo Silva, Iago Maidana e Fábio Santos; Adilson, Matheus Galdezani (Zé Welison), Tomás Andrade (Leandrinho), Cazares e Luan (Terans); Ricardo Oliveira. Técnico: Thiago Larghi.

SÃO PAULO - Sidão; Régis (Carneiro), Bruno Alves, Anderson Martins e Edimar (Liziero); Jucilei (Shaylon), Hudson e Nenê; Rojas, Tréllez e Reinaldo. Técnico: Diego Aguirre.

GOL - Régis (contra), aos oito minutos do primeiro tempo.

ÁRBITRO - Anderson Daronco (RS).

CARTÕES AMARELOS - Matheus Galdezani, Luan, Emerson e Reinaldo.

RENDA - R$ 312.455,00.

PÚBLICO - 20.852 pagantes.

LOCAL - Estádio Independência, em Belo Horizonte (MG).