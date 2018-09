Coreia do Norte reafirma compromisso com desnuclearização

05/09/2018 | 23:23



O líder da Coreia do Norte, Kim Jong-un, reafirmou seu compromisso com a desnuclearização da Península Coreana em meio a um crescente impasse com os Estados Unidos, informou a mídia norte-coreana, que divulgou a declaração de Kim.

O comunicado acompanhou a visita de uma delegação sul-coreana a Pyongyang para se reunir com Kim e estabelecer uma cúpula no fim deste mês entre ele e o presidente sul-coreano, Moon Jae-in. De acordo com a imprensa norte-coreana, Kim afirmou que "é de minha vontade remover completamente o perigo de conflito armado e horror da guerra da Península Coreana e transformá-la no berço da paz sem armas nucleares e livre de ameaças nucleares".

Além disso, autoridades sul-coreanas apontaram que as reuniões entre os líderes das duas nações acontecerão entre os dias 18 e 20 de setembro e afirmaram que Seul irá informar o resultado das visitas a Washington, com quem irá trabalhar em conjunto. Fonte: Associated Press.