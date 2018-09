Palmeiras bate Atlético-PR e mantém perseguição aos líderes do Brasileirão

05/09/2018 | 23:11



Enquanto São Paulo e Internacional duelam ponto a ponto pelo primeiro lugar do Campeonato Brasileiro, uma outra equipe continua firme na briga para se aproximar dos líderes. O Palmeiras fez novo jogo seguro nesta quarta-feira e bateu o Atlético-PR por 2 a 0, no Allianz Parque, pela 23ª rodada, e chegar ao oitavo jogo de invencibilidade, em resultado importante para a equipe antes do clássico de domingo, com o Corinthians.

Apesar de ter vencido um adversário que está no meio da tabela, o resultado merece comemoração no Palmeiras, que chegou aos 43 pontos. O time mostrou grande controle sobre as ações do Atlético-PR e derrotou um time que ostentava nove rodadas de invencibilidade e quatro vitórias consecutivas. Foi, assim, uma prova de força.

O Palmeiras fez um primeiro tempo de poucos lances de perigo com o Atlético-PR. As equipes correram bastante, porém permaneceram muito preocupadas em manter o retrospecto recente de invencibilidade. Os goleiros não precisaram trabalhar. Os chutes mais perigosos não foram na direção correta.

Por falar em goleiro, no Palmeiras a posição teve novidade. Weverton ganhou descanso e Fernando Prass ganhou uma chance para voltar a atuar depois de quase quatro meses. Foi apenas a quinta partida dele no ano. Outro titular poupado inicialmente foi Bruno Henrique. O meio-campista entrou no intervalo na vaga de Thiago Santos para tentar ajudar o time a ter mais chegada o ataque.

A noite fria só aqueceu quando começaram as jogadas mais duras e as reclamações com a arbitragem. O futebol começou a ficar movimentado depois, pela pressão do Palmeiras no segundo tempo. O time conseguiu manter a posse de bola mais perto da área adversária e, para ganhar força no jogo aéreo, apostou novamente em Deyverson para entrar no time no segundo tempo.

O atacante tão criticado pela torcida pelas atuações e tão associado a jogadas aéreas, resolveu de outro jeito. Aos 25 minutos, ele deixou Willian sozinho para entrar na área e tirar do goleiro. A vantagem já era merecida e deu chance para a equipe se tranquilizar em campo. Criticado na última semana pela expulsão contra o Cerro Porteño, o volante Felipe Melo se recuperou, sendo aplaudido pela torcida e dando chapéu em um adversário.

O Palmeiras ainda colocou fim a um antigo problema, os pênaltis. Após errar cinco seguidos no ano a equipe encerrou o jejum com Moisés, que converteu o lance no último minuto para fazer 2 a 0. A torcida encarou uma noite fria e foi embora para casa ansiosa para no domingo voltar à arena e encarar o Corinthians.

O Atlético-PR estacionou nos 27 pontos, em 11º lugar, e voltará a jogar na segunda-feira, quando visitará o Atlético Mineiro, no Independência, pela 24ª rodada do Brasileirão.

FICHA TÉCNICA

PALMEIRAS 2 X 0 ATLÉTICO-PR

PALMEIRAS - Fernando Prass; Mayke, Edu Dracena, Antonio Carlos e Victor Luís; Thiago Santos (Bruno Henrique), Felipe Melo e Moisés; Dudu (Jean), Willian e Borja (Deyverson). Técnico: Luiz Felipe Scolari

ATLÉTICO-PR - Santos; Jonathan (Rony), José Ivaldo, Léo Pereira e Renan Lodi (Márcio Azevedo); Wellington, Lucho González, Nikão, Bruno Nazário (Guilherme) e Marcinho; Pablo. Técnico: Tiago Nunes

GOLS - Willian, aos 25, e Moisés, aos 49 minutos do segundo tempo

ÁRBITRO - Marcelo de Lima Henrique (RJ).

CARTÕES AMARELOS - Dudu, Renan Lodi, Wellington, Prass, Moisés.

RENDA - R$ 1.263.083,14

PÚBLICO - 24.601 torcedores.

LOCAL - Allianz Parque, em São Paulo (SP).