Paraná e Chapecoense empatam e ficam nas últimas posições do Brasileirão

05/09/2018 | 23:11



Em confronto de dois times desesperados nas últimas posições do Campeonato Brasileiro, Paraná e Chapecoense ficaram no empate por 1 a 1 na Vila Capanema, em Curitiba, nesta noite de quarta-feira, e seguem em situação delicada na briga contra o rebaixamento.

Agora com 16 pontos, o lanterna Paraná tem oito pontos a menos do que o Vasco, que é o primeiro time fora da zona da degola e ainda entra em campo na quinta-feira, contra o América-MG.

A Chapecoense está um pouco acima, mas também faz as contas pela permanência na elite do futebol brasileiro. O time catarinense está em penúltimo, com 22 pontos, e foi ultrapassado pelo Ceará, que bateu o Corinthians por 2 a 1 e chegou a 23.

O Paraná foi melhor no primeiro tempo e conseguiu criar as principais chances de gol. A Chapecoense, recuada, se limitava a defender e tinha dificuldades para responder nos contragolpes.

De tanto insistir, o time da casa abriu o placar aos 38 minutos, com Rafael Grampola. Após cobrança de escanteio, o centroavante contou com desvio de Leandro Vilela e apareceu livre na segunda trave para completar para o fundo do gol e marcar pela primeira vez com a camisa do clube.

A segunda etapa foi mais travada, já que o time da casa deixou de tomar a iniciativa e, com o placar favorável, tentou esfriar o jogo e manter a posse de bola. Mesmo assim, Grampola ainda chegou a balançar as redes pela segunda vez, mas a jogada foi invalidada por posição de impedimento do atacante.

Aos poucos, no entanto, a Chapecoense foi entrando no jogo e passou a ser mais presente no campo de ataque. Até que, aos 41 minutos, Diego Torres cobrou falta com precisão e marcou um lindo gol para garantir o empate.

Os dois times voltam a campo no próximo final de semana pela 24.ª rodada do Campeonato Brasileiro. No sábado, a Chapecoense enfrenta o Flamengo, no Maracanã. No domingo, o Paraná joga novamente no Durival Britto, dessa vez contra o Santos.

FICHA TÉCNICA:

PARANÁ 1 X 1 CHAPECOENSE

PARANÁ - Richard; Júnior, René (Jesiel), Rayan e Igor; Leandro Vilela, Alex Santana e Carlos Henrique; Nadson (Maicosuel), Carlos (Deivid) e Rafael Grampola. Técnico: Claudinei Oliveira.

CHAPECOENSE - Jandrei; Eduardo, Rafael Thyere, Nery Bareiro e Roberto; Elicarlos, Márcio Araújo (Diego Torres), Canteros e Doffo (Capixaba); Victor Andrade (Marquinhos) e Bruno Silva. Técnico: Guto Ferreira.

GOLS - Rafael Grampola, aos 38 minutos do primeiro tempo. Diego Torres, aos 41 minutos do segundo tempo.

ÁRBITRO - Bruno Arleu de Araújo (RJ).

CARTÕES AMARELOS - Rayan e Leandro Vilela (Paraná); Elicarlos e Bruno Silva (Chapecoense).

RENDA - R$ 34.480,00.

PÚBLICO - 2.239 pagantes (2.829 no total).

LOCAL - Estádio da Vila Capanema, em Curitiba (PR).