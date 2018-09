Keys supera Suárez Navarro e vai às semifinais do US Open pelo 2º ano seguido

05/09/2018 | 22:16



A norte-americana Madison Keys está classificada pelo segundo ano consecutivo às semifinais do US Open. Nesta quarta-feira, a número 14 do mundo avançou em Nova York ao derrotar a espanhola Carla Suárez Navarro, a 24ª colocada no ranking da WTA, por 2 sets a 0, com parciais de 6/4 e 6/3, em 1 hora e 22 minutos.

O triunfo desta quarta confirmou o bom retrospecto de Keys diante de Suárez Navarro, pois a norte-americana havia vencido os três duelos anteriores. Agora, então, a norte-americana precisa de mais uma vitória em Nova York para igualar a campanha de 2017, pois no ano passado foi vice-campeã desse Grand Slam. Para isso, terá pela frente a japonesa Naomi Osaka, a número 19 do mundo. E Keys venceu a asiática nos três duelos anteriores entre elas.

O confronto desta quarta-feira teve um primeiro set equilibrado. Keys se safou no único momento em que teve o seu serviço ameaçado e aproveitou o seu quarto break point, no décimo game, para fechar a parcial em 6/4.

O segundo set foi semelhante, com a norte-americano salvando o único break point de Suárez Navarro. E bastou converter um, no sexto game, para assegurar o seu triunfo, dessa vez por 6/3, se classificando novamente às semifinais do US Open.

O outro duelo das semifinais da chave feminina do Grand Slam nova-iorquino já estava definido e será entre Serena Williams, dos Estados Unidos, e Anastasija Sevastova, da Letônia.