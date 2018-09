Com gol de goleiro, Corinthians perde do Ceará e amplia pressão sobre Loss

05/09/2018 | 22:08



O Corinthians está mais longe da zona de classificação à Libertadores, seu principal objetivo no Campeonato Brasileiro. O time de Osmar Loss perdeu por 2 a 1 para o Ceará, nesta quarta-feira, na Arena Castelão, e ficou estacionado com 30 pontos. Nos últimos seis jogos, o time soma apenas uma vitória.

O resultado ruim aumenta a pressão sobre o trabalho de Loss, criticado por parte da torcida. Na próxima partida, o time vai enfrentar o Palmeiras no Allianz Parque. Depois de vencer o Flamengo fora de casa, o Ceará soma a segunda vitória seguida e segue na luta contra o rebaixamento. Domingo, visita o América-MG no Independência.

O primeiro gol do Ceará foi marcado em bela cobrança de falta de Éverson, goleiro do Ceará. Ex-jogador do São Paulo, ele começou a cobrar faltas por inspiração de Rogério Ceni, atual técnico do rival Fortaleza e maior goleiro artilheiro do futebol mundial. Éverson atua com a camisa 01 também em homenagem ao ex-goleiro.

Com o retorno de Jadson e Douglas, o técnico Osmar Loss queria um time mais versátil para agredir o Ceará no campo adversário. Os planos ficaram apenas no discurso do treinador. Com uma recomposição rápida e jogadas pelos lados do campo, o Ceará foi o dono do início do jogo. Aos 6 minutos, Walter fez grande defesa após chute de Calyson. Léo Santos falhou no lance.

Três minutos depois, foi a vez de o zagueiro Tiago Alves perder chance na cara do goleiro. O problema do Corinthians foi a proteção à zaga. Douglas e Ralf encontravam dificuldades para encontrar os meias cearenses, que tinham muito espaço para armar as jogadas.

Foi tramando pelo meio que o Ceará abriu o placar após falta sofrida por Quixadá. Aos 18 minutos, Éverson marcou um belo gol na cobrança. Foi o primeiro gol da carreira do goleiro, e representava como o time da casa era muito melhor que o Corinthians no primeiro tempo.

Sem criatividade, o time paulista não conseguia criar chances para finalizar. Romero, Pedrinho e Jadson estavam bem marcados e tinham dificuldades para acionar Roger, sumido no jogo. Faltava profundidade e aproximação dos meias. Atuações individuais ruins de alguns jogadores importantes também ajudaram a explicar as dificuldades do visitante. No final do primeiro tempo, foram 14 finalizações do Ceará contra apenas sete dos visitantes.

O Corinthians melhorou na etapa final graças ao avanço dos laterais e à velocidade na troca de passes. Com isso, o time conseguiu sua primeira chance na partida em uma cabeçada de Romero, à queima-roupa, defendida por Éverson. Destaque para o cruzamento de Danilo Avelar.

Sempre mais veloz e mais vertical, o Ceará continuou melhor no jogo e conseguiu ampliar o placar com facilidade. Em uma jogada pelo lado esquerdo, Leandro Carvalho ganhou de Mantuan e cruzou para Calyson marcar. Festa absoluta no Castelão.

Loss conseguiu fazer uma mudança que melhorou a produção ofensiva do time: colocou Mateus Vital no lugar de Douglas. Com isso, Jadson teve mais um companheiro para ajudar na armação das jogadas. O efeito foi imediato. Roger recebeu belo passe de Jadson e marcou com categoria. Foi seu terceiro gol no Campeonato Brasileiro, o quarto na temporada.

Com a mudança tática, o primeiro gol e a escalação de mais um atacante (Matheus Mathias), o Corinthians conseguiu equilibrar a partida pela primeira vez e passou a cruzar bolas na área para tentar o empate. Mas foram poucas chances reais, e o time vai pressionado para o clássico diante do Palmeiras.

FICHA TÉCNICA:

CEARÁ 2 X 1 CORINTHIANS

CEARÁ - Éverson; Samuel Xavier, Tiago Alves, Luiz Otávio e Felipe Jonatan; Edinho, Richardson, Calyson e Leandro Carvalho (Robinho) e Juninho Quixadá (Felipe Azevedo); Arthur (Eduardo Brocke). Técnico: Lisca.

CORINTHIANS - Walter; Mantuan, Léo Santos, Henrique e Danilo Avelar; Ralf (Araos), Douglas (Mateus Vital), Jadson (Matheus Mathias), Pedrinho e Romero; Roger. Técnico: Osmar Loss.

GOLS - Éverson, aos 18 minutos do primeiro tempo. Calyson, aos 11, e Roger, aos 26 minutos do segundo tempo.

ÁRBITRO - Rodolpho Toski Marques (PR).

CARTÕES AMARELOS - Henrique, Quixadá, Douglas, Leandro Carvalho, Éverson, Richardson.

PÚBLICO E RENDA - Não disponíveis.

LOCAL - Arena Castelão, em Fortaleza (CE).