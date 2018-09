Bahia vence, afunda o Sport e se distancia da zona de rebaixamento

05/09/2018 | 21:38



O Bahia levou a melhor sobre o Sport em confronto direto na briga contra o rebaixamento e venceu por 2 a 0, na Fonte Nova, nesta noite de quarta-feira, pela 23.ª rodada do Campeonato Brasileiro. Com o resultado, o time da casa chegou aos 28 pontos, abrindo cinco de vantagem em relação ao adversário, que permanece dentro da zona da degola.

O primeiro tempo teve o Bahia mais presente no campo de ataque, mas o Sport mostrou boa postura defensiva e se segurou sem sustos. A marcação do time visitante impediu que Zé Rafael e Marco Antônio articulassem a equipe baiana e ainda permitiu algumas escapadas em contra-ataques.

Em uma das raras chances em que o Bahia levou a melhor no ataque, o estreante Ramires recebeu dentro da área a bateu forte com a perna esquerda, acertando a trave do goleiro Magrão.

Após o intervalo, o Bahia voltou com outra postura e passou a criar uma série de chances para abrir o placar. Logo aos sete minutos, Gregore fez boa jogada individual e deixou para Gilberto, que só teve o trabalho de tocar para o gol. O centroavante era dúvida para a partida porque está com conjuntivite, mas o técnico Enderson Moreira bancou sua escalação e foi recompensado.

O gol desestabilizou ainda mais o Sport, que passou a cometer erros em sequência, desperdiçando a posse de bola com passes precipitados e ligações diretas na tentativa de encontrar os atacantes.

Administrando bem a vantagem, o Bahia trabalhou a bola com paciência e garantiu a importante vitória. Aos 39 minutos, o zagueiro Tiago ainda aproveitou cruzamento de Everson para marcar o segundo gol e dar números finais ao jogo.

Os dois times voltam a campo no próximo sábado, pela 24.ª rodada do Campeonato Brasileiro. O Sport recebe o Cruzeiro na Ilha do Retiro, em Recife (PE), enquanto o Bahia enfrenta o São Paulo, no Morumbi.

FICHA TÉCNICA:

BAHIA 2 X 0 SPORT

BAHIA - Douglas Friedrich; Nino Paraíba, Tiago, Lucas Fonseca e Paulinho (Everson); Gregore, Elton, Ramires (Flávio), Zé Rafael e Marco Antônio (Clayton); Gilberto. Técnico: Enderson Moreira.

SPORT - Magrão; Ernando, Ronaldo Alves e Durval; Cláudio Winck (Rafael Marques), Deivid (Mateus Gonçalves), Neto Moura (Fellipe Bastos), Andrigo e Sander; Gabriel e Rogério. Técnico: Eduardo Baptista.

GOLS - Gilberto, aos 7, e Tiago, aos 39 minutos do segundo tempo.

ÁRBITRO - Marcelo Aparecido Ribeiro de Souza (SP).

CARTÕES AMARELOS - Zé Rafael (Bahia); Ronaldo Alves (Sport).

RENDA - R$ 210.104,00.

PÚBLICO - 13.816 pagantes (13.956 total)

LOCAL - Arena Fonte Nova, em Salvador (BA).