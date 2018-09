Consórcio e CVV debatem ações de prevenção ao suicídio

Do Diário OnLine



05/09/2018 | 20:49



Setembro é o mês dedicado à prevenção ao suicídio. Como parte da campanha Setembro Amarelo, realizada no Brasil desde 2015, o Consórcio Intermunicipal Grande ABC recebeu nesta quarta-feira (5) representantes do CVV (Centro de Valorização da Vida) para discutir ações de conscientização.



O encontro contou com a participação de integrantes dos Gts (Grupos de Trabalhos) Educação, Pessoa com Deficiência, Políticas de Juventude, Saúde e do Grupo Temático Pessoa Idosa. Durante a apresentação dos trabalhos do CVV, os representantes da associação ressaltaram que todos os atendimentos são realizados por voluntários devidamente selecionados e preparados para oferecer apoio emocional ao público.



Os contatos com o CVV podem ser feitos pelo telefone 188, disponível 24 horas e sem custo de ligação, pelo site da associação, por chat e e-mail, além do atendimento feito pessoalmente nos postos de atendimento. No Grande ABC, o CVV conta com postos em Santo André, São Bernardo e São Caetano. Por meio destes canais, são realizados cerca de 3 milhões de atendimentos anuais no País, por aproximadamente 2.800 voluntários.



Segundo boletim divulgado pelo Ministério da Saúde em 2017, cerca de 11 mil pessoas morrem por suicídio todos os anos no Brasil. O número de tentativas de suicídio também chama atenção, com 48.204 casos no País entre 2011 e 2016. O índice vem crescendo, especialmente entre os jovens de 15 a 29 anos.