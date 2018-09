Casos de sarampo no País chegam a 1.579, diz Ministério da Saúde

05/09/2018 | 20:20



O Ministério da Saúde confirmou nesta quarta-feira, 5, que 1.579 casos de sarampo foram confirmados este ano no País, enquanto outros 7.513 permanecem sob investigação. A pasta diz que o Brasil enfrenta dois surtos da doença: um no Amazonas, responsável por 1.232 casos e 7.439 em investigação, e outro em Roraima, com 301 casos e 74 em apuração.

O ministério diz que os surtos estão relacionados à importação do vírus, que tem o mesmo genótipo que está circulando na Venezuela. "Alguns casos isolados e relacionados à importação foram identificados nos Estados de São Paulo (2), Rio de Janeiro (18); Rio Grande do Sul (18); Rondônia (2), Pernambuco (4) e Pará (2)."

A pasta diz que permanece acompanhando a situação e prestando o apoio necessário aos Estados. Até o momento, no Brasil, foram confirmados oito óbitos por sarampo, sendo quatro óbitos no Estado de Roraima (três em estrangeiros e um em brasileiro) e quatro óbitos no Estado do Amazonas (todos brasileiros, sendo dois do município de Manaus e dois do município de Autazes).