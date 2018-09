Argentina diz que está buscando financiamento apenas com o FMI para conter crise

05/09/2018 | 19:39



A Argentina não está buscando outras fontes de financiamento fora do Fundo Monetário Internacional (FMI) para ajudar na redução da crise econômica, disse o ministro da Economia do país, Nicolas Dujovne, nesta quarta-feira.

Ele se recusou a fornecer detalhes, embora tenha negado notícias de que a Argentina negocia uma linha de crédito com o Tesouro dos EUA ou procura outras fontes de financiamento fora do FMI.

A Argentina solicitou ao FMI desembolsos antecipados em fundos de emergência de um empréstimo de US$ 50 bilhões aprovado no início deste ano. O país foi atingido por uma das maiores taxas de inflação do mundo e uma crise cambial que tem visto o peso desvalorizar mais de 50% até agora este ano.

Dujovne reuniu-se com a diretor-gerente do FMI, Christine Lagarde, ontem e disse que fizeram grande progresso e esperam alcançar um resultado até o fim de setembro.

"Eu tenho uma enorme confiança no progresso que fizemos nestes dias", disse Dujovne durante uma entrevista coletiva em Washington, após seu segundo dia de negociações com o FMI.

"A reformulação do programa (do FMI) nos ajudará a deixar para trás essas dias de angústia e volatilidade e permitirá, lentamente, a abertura do crédito na Argentina", apontou Dujovne. "Vai abrir as portas para o financiamento privado e dessa forma, poderemos voltar ao caminho do crescimento", acrescentou. Fonte: Associated Press