Petrobras: produção de petróleo crescerá de forma mais intensa a partir de 2019

05/09/2018 | 18:17



A Petrobras aumentará sua produção de forma mais intensa a partir de 2019 e, em 2022, atingirá a marca de 2,9 milhões de barris por dia (bpd), informou a empresa ao Broadcast, sistema de notícias em tempo real do Grupo Estado, por meio de sua assessoria de imprensa. Em quatro anos, 16 novas plataformas entrarão em operação no Brasil, complementou. Em julho, foram extraídos 2 milhões de bpd, último dado divulgado pela empresa. O volume é o mesmo dos primeiros meses de 2016, ano em que, em dezembro, a extração chegou a atingir o pico de 2,3 milhões de bpd. Na prática, é como se duas plataformas tivessem sido retiradas do sistema de produção da companhia desde então.

A empresa argumenta ainda que o desempenho de julho "segue em linha com a meta divulgada no Plano de Negócios e Gestão 2018-2022, de 2,1 milhões de bpd". Neste ano, a produção foi afetada por paradas em plataformas, principalmente no campo de Lula, no pré-sal da Bacia de Santos. De acordo com a petroleira, "as paradas para manutenção ocorridas em 2018 foram todas programadas e a produção está de acordo com a meta específica para o campo".