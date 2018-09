Anac recebe pedido de aérea de baixo custo para voos entre Brasil e Chile

05/09/2018 | 18:14



A Agência Nacional de Aviação Civil (Anac) recebeu, na quinta-feira passada, um pedido da empresa chilena low cost Sky Airline para operar voos regulares entre Brasil e Chile.

Conforme a agência reguladora, a Sky Airline já possui autorização de funcionamento jurídico desde 2013, mas não chegou a realizar voos regulares no País porque ainda não detém autorização operacional. "Quando autorizada, a Sky Airline pretende começar a operar em novembro deste ano com voos ligando o Brasil ao Chile", informa a Anac.

Empresas estrangeiras de baixo custo começaram a vir ao Brasil neste ano. A europeia Norwegian e a argentina Avian, subsidiaria da Avianca, já estão autorizadas juridicamente a operar no País. Além das duas empresas, a aérea Flybondi recebeu autorização do governo argentino para operar no Brasil e, após esse passo, deve entrar com o pedido de autorização jurídica e operacional na Anac.