Operação prende 38 por tráfico em Minas Gerais e São Paulo

05/09/2018 | 16:13



Uma operação da Polícia Civil contra o tráfico de drogas realizada nesta quarta-feira, 5, prendeu 38 pessoas e cumpriu 32 mandados de busca e apreensão em sete cidades de Minas Gerais e São Paulo.

Desencadeada a partir de Pouso Alegre (MG), a "Operação Gênesis", como foi denominada, também ocorreu simultaneamente nas cidades mineiras de Lambari, São Gonçalo do Sapucaí, Cambuí e Itajubá, além de Itapecerica da Serra e Diadema em território paulista.

Contando com o apoio de um helicóptero de Belo Horizonte e da polícia paulista, 123 policiais mineiros participaram da ação que teve como finalidade combater acusados de comercializarem drogas em cidades do Sul de Minas e também dentro do Presídio de Pouso Alegre. Dos mandados cumpridos, 14 se referiam a pessoas que já cumprem pena no local.

A investigação começou há um ano em razão das drogas que estariam entrando no presídio, sendo descoberta que ela vinha de traficantes ligados a uma facção criminosa de São Paulo.

Presídio

Foram apreendidos 33 celulares, 37 porções de drogas, balanças, arma, munições e dinheiro. A delegada Stela Pires Reis, responsável pela operação, lamentou essa relação entre o mundo externo e os detentos.

"Os presídios não estão aptos para evitar a continuidade dos delitos", disse. Agora os trabalhos devem continuar para apurar, entre outras coisas, como as drogas entravam no sistema prisional.