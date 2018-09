Japonesa de 20 anos arrasa rival e chega pela 1ª vez à semifinal do US Open

05/09/2018 | 16:10



A japonesa Naomi Osaka, de apenas 20 anos, continua surpreendendo no US Open. Nesta quinta-feira, em Nova York, mais uma vez ela não tomou conhecimento de sua adversária e avançou pela primeira vez na carreira a uma semifinal de Grand Slam. Contra a ucraniana Lesia Tsurenko, número 36 do mundo, a 19.ª colocada do ranking venceu com autoridade com um duplo 6/1, em 59 minutos.

"Meu corpo inteiro está tremendo (de emoção). Estou realmente agradecida por poder jogar tão bem hoje (quinta-feira)", afirmou Osaka, ainda na quadra do Arthur Ashe Stadium, a principal do complexo de Flushing Meadows, em Nova York.

Nos Estados Unidos, Osaka não está dando chances para as suas rivais em quadra. Nos cinco jogos que já disputou até agora, só perdeu um set - para a bielo-russa Aryna Sabalenka nas oitavas de final - e cedeu somente 22 games. Além disso, foram três "pneus" (como é conhecido no tênis o placar de 6/0 em um set) em sua campanha até agora.

Esta é apenas a terceira vez que Osaka disputa o US Open. Seus melhores desempenhos tinham sido a terceira rodada em 2016 e 2017. Com a vitória nesta quinta-feira, a japonesa se tornou a mais jovem semifinalista em Flushing Meadows desde a dinamarquesa Caroline Wozniacki, que também tinha 20 anos quando chegou a esta fase na edição de 2010.

Osaka espera agora por quem passar do confronto envolvendo a norte-americana Madison Keys, atual vice-campeã do US Open, e da espanhola Carla Suárez Navarro, algoz da russa Maria Sharapova nas oitavas de final, que jogarão na rodada noturna desta quinta-feira. No ranking da WTA, a tenista japonesa já conseguirá ser Top 15 com os pontos da semifinal. Se for campeã, poderá atingir o Top 10.