Brad Pitt teria sido fichado por expor genitais em público e Angelina Jolie vai usar caso em processo de custódia

Angelina Jolie, segundo o Radar Online, vai usar uma nova arma no processo de custódia de seus seis filhos com Brad Pitt. Incluindo uma suposta ficha na polícia do galã.

O site afirma que o ex-agente do ator, Phil Lobel, confirmou que, em 1988, quando ele tinha 25 anos, ele estava filmando em Malibu quando, entediado após horas no trailer, ele decidiu, junto com um colega, abaixar as calças e mexer com pessoas que passavam por uma rodovia.

Ele me ligou e disse: Phil, você não vai acreditar no que aconteceu! Estávamos tão entediados que eu e meu amigo começamos a mostrar o bumbum para carros que passavam. Uma mãe com a filha estava em um dos carros. Eles pararam em uma delegacia e disseram que tinha caras mostrando seus genitais na rua.

Os policiais teriam então ido ao set, mas Phil os convenceu a não prender Brad e seu colega. Mesmo assim, eles foram fichados e responderam por expor genitais em público. O advogado contratado pela dupla conseguiu diminuir as acusações para distúrbio da ordem.

Mas, ainda de acordo com o veículo, a passagem é a nova esperança de Jolie durante o processo de custódia.