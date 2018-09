Sérgio Guizé e Bianca Bin estão casados

05/09/2018 | 16:11



Bianca Bin e Sérgio Guizé estão casados. Pelo menos foi o que o colunista Léo Dias contou na tarde desta quarta-feira, dia 5.

De acordo com o jornalista, o casal de atores aproveitou uma viagem para comemorar o aniversário de Bianca, que aconteceu na última segunda-feira, dia 3, para fazer uma cerimônia íntima, no estilo feito por Anitta.

A união teria acontecido na Jornada Sagrada no Coração da Amazônia, local onde os dois estavam nesta semana. Procuradas, as assessorias de imprensa dos atores não foram encontradas para confirmarem a informação.

Lembrando que os atores começaram a namorar durante as gravações de O Outro Lado do Paraíso e demoraram alguns meses para assumirem a relação, apesar de já estarem morando juntos desde o começo do ano.