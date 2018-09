Equinor diz conversar com Petrobras sobre projetos de eólica offshore

05/09/2018 | 14:15



A Equinor está em conversas com a Petrobras para investir na geração de energia eólica offshore, um projeto iniciado no Brasil pela estatal brasileira em nível piloto mas que pode ser estendido a comercial, dentro do projeto da petroleira de se tornar uma empresa integrada no País. Ainda em estágio inicial, a Equinor pretende montar parques eólicos para vender energia elétrica no mercado brasileiro, com a experiência que já possui no mercado internacional, segundo a vice-presidente sênior da Equinor, Verônica Coelho.

Além dos ventos, a petroleira também quer intensificar a presença no mercado de gás natural, já que tem ativos com possibilidade de atender até 25% da demanda brasileira nos próximos anos. A executiva disse que a companhia ainda não sabe como vai aproveitar o gás natural que será produzido, e que analisa a possibilidade de plantas de Gás Natural Liquefeito (GNL) e até mesmo a construção de gasodutos, mas que dependem de uma mudança na legislação.

"Estamos avaliando todas as possibilidades, a infraestrutura já existente, mas que hoje pertence praticamente só à Petrobras, e a viabilidade de construir novas estruturas também, que pode trazer a viabilidade econômica para o projeto", disse a executiva.

Verônica explicou que com o atual cenário jurídico não é possível pensar em investir em novos equipamentos. "A dificuldade que a gente vê hoje é que o ambiente regulatório e o acesso direto ao mercado é restritivo", avaliou.