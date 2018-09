Funcex: câmbio ajuda e rentabilidade dos exportadores é a maior em quase 3 anos

05/09/2018 | 14:13



Com o dólar valorizado - o que, para os exportadores, significa maior competitividade e ganhos na conversão para reais das vendas ao exterior -, a rentabilidade das exportações brasileiras chegou ao maior nível em quase três anos. Medido mensalmente pela Funcex, instituição que realiza estudos sobre comércio exterior, o índice de rentabilidade das exportações brasileiras chegou a 96 em julho, o maior número desde setembro de 2015, quando marcou 99,8.

A avaliação é que a desvalorização cambial permitiu ampliar o efeito positivo do aumento dos preços dos produtos exportados. No comparativo interanual, os preços, em julho, voltaram a subir mais do que o custo de produção.

Enquanto os preços tiveram, na média, alta de 12,2% na comparação com julho de 2017, os custos subiram um pouco menos: 11,1%. Na mesma base de comparação, a cotação média do dólar passou de R$ 3,20 para R$ 3,82.

Com isso, apenas três dos 29 setores monitorados pela Funcex apresentaram perda de rentabilidade em julho: couros, artefatos de couro, artigos para viagem e calçados; impressão e reprodução de gravações; e indústrias diversas.