Novo teaser de American Horror Story é liberado

05/09/2018 | 14:11



A oitava temporada de American Horror Story ganhou um novo teaser e ele está cheio de surpresas! O canal FX divulgou na terça-feira, dia 4, o vídeo em sua conta oficial no Twitter e os internautas foram à loucura com as imagens inéditas!

Intitulada Apocalypse, a temporada reunirá histórias da primeira temporada Murder House e da terceira Coven. No vídeo, é possível ver vários atores que já passaram pela série e, de acordo com o trailer, alguns darão vida a mais de um personagem, como Taissa Farmiga, Evan Peters e Sarah Paulson.

Outros nomes confirmados no elenco são Jessica Lange, Kathy Bates, Billie Lourd, Emma Roberts, Gabourey Sidibe, Lily Rabe, Frances Conroy, Adina Porter, Cody Fern, Joan Collins, Jeffrey Bowyer-Chapman, Kyle Allen, Dylan McDermott e Connie Britton. A cantora Stevie Nicks também voltará a aparecer na série.

American Horror Story estreia no dia 12 de setembro.