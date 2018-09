Atriz Beatriz Segall morre aos 92 anos

Do Diário OnLine



Beatriz Segall morreu aos 92 anos nesta quarta-feira por volta do meio-dia. Ela estava internada no Hospital Albert Einstein, em São Paulo, com problemas respiratórios. O velório será realizado no próprio hospital, a partir das 19h. O corpo da atriz deve ser cremado em Cotia, na Grande São Paulo.

A atriz interpretou uma das vilãs mais célebres da televisão, Odete Roitman, na novela Vale Tudo (1988), na Rede Globo. O folhetim está sendo reprisado no canal Viva, às 15h30. Ela também fez parte do elenco do filme ''''Pixote - A Lei do Mais Fraco'''' (1981), como a viúva. Dirigido por Hector Babenco, a trama mostrou a história de um menino de rua interpretado por Fernando Ramos da Silva (1967-1987). O ator viveu na periferia de Diadema e foi morto aos 19 anos.