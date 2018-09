Assessor econômico de Ciro desconversa sobre privatizações

05/09/2018 | 13:57



O economista Mauro Benevides Filho, assessor econômico do candidato Ciro Gomes (PDT), se esquivou na tarde desta quarta-feira, 5, de comentar recentes declarações favoráveis à privatização. Durante o Fórum Exame, na segunda-feira, 3, Benevides declarou que 77 estatais poderiam ser privatizadas em um eventual governo de Ciro.

Na terça, durante sabatina Estadão-Faap, o candidato à Presidência se mostrou contrário à fala do economista e disse que iria avaliar o tema com ele.

"Eu disse 'poderiam' ser privatizadas", ressaltou Benevides Filho, evocando a experiência no Ceará, onde foi secretário de Fazenda. "O que nós fizemos lá foi sanear as empresas. Primeiro, exaurir tudo que é possível. Aí, se não for possível, paciência."