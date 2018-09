Menino que mobilizou redes sociais por transplante de medula morre em SP

05/09/2018 | 13:12



O garoto Tancrède Bouveret de Liance, de 14 anos, morreu nesta terça-feira, 4, às 15h20, no Hospital Albert Einstein, zona sul da capital paulista. Ele era portador da síndrome mielodisplásica, um tipo raro e agressivo de leucemia.

Desde fevereiro de 2015, o menino lutava contra a doença. Em abril daquele ano, Tancrède encabeçou uma campanha nas redes sociais em busca por um doador de medula. Em novembro, o menino achou um doador compatível e realizou o transplante.

Em 2016, os pais do garoto divulgaram nas redes sociais que Tancrède estava com o nível das plaquetas normal e que ele deveria retornar à escola. Em maio de 2018, os pais do garoto divulgaram um post no Facebook informando que o quadro de saúde de Tancrède era grave e a leucemia havia retornado.

Em uma publicação nesta segunda-feira, dia 3, familiares informaram que o garoto continuava internado em estado grave e que a leucemia tinha comprometido o pâncreas, rins e fígado.

A cerimônia de cremação de Tancréde será realizada na tarde desta quarta-feira no Crematório Horto da Paz.