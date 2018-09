Rio Grande da Serra recebe mostra sobre os 60 anos do Diário

Marcela Munhoz



05/09/2018 | 13:07



Seis décadas de história não é para qualquer um. O Diário do Grande ABC convida os leitores a conferir as grandes reportagens, entrevistas, fotografias e saber mais de todos os seus produtos na exposição ''''DGABC 60 Anos'''', agora em Rio Grande da Serra. A mostra pode ser vista na Biblioteca Monteiro Lobato (Rua do Progresso, 251), Centro, até o dia 19. A entrada é gratuita.

Quem comparecer ao local poderá apreciar capas que estamparam o jornal de todos os dias 11 de maio – data do aniversário – a partir da década de 1970, quando passou a ser distribuído diariamente (com exceção das segundas-feiras). O visitante verá ainda ilustrações, prêmios recebidos, além de destaques para os produtos DGABC TV e a Dia-a-Dia Revista, que acaba de completar uma década e ganhou enorme mural.